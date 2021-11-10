AGC: İnşaat malzemelerinin fiyatlarındaki artış ABD inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor

Çarşamba, 10 Kasım 2021 12:27:49 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC), inşaat malzemelerinin fiyatlarındaki artışın, inşaat projelerinin maliyetlerini yükseltmeye başladığını belirtti. Birlik yetkilileri, müteahhitlerin inşaat projelerine yansıttığı fiyatların artmasına rağmen, malzeme fiyatlarının çok yüksek seviyelerde yer almaya devam ettiğinin altını çizdi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Pek çok inşaat malzemesinin fiyatlarında gözlenen benzeri görülmemiş artıştan olumsuz etkilenen müteahhitler, nihayet maliyet artışlarını fiyatlara daha fazla yansıtabiliyor. Öte yandan, tedarik zincirindeki darboğaz ve işçi sıkıntısı, müteahhitlerin projelerini tamamlamasının önünde engel olmaya devam ediyor,” dedi.

Ekim ayında, konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi, aylık %7,1 ve son on iki ayda %12,6 artış gösterdi. Üreticilerin ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %1,3 ve yıllık %21,1 yükseldi.

Çelik mamullerine yönelik üretici fiyat endeksi, geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %142 arttı. Bakır, pirinç ve alüminyum alaşım fiyat endeksi %37’den fazla, plastik inşaat malzemeleri endeksi %30’dan fazla artış gösterdi. Ayrıca, alçıpan gibi alçı taşı ürünleri endeksi %25 ve yalıtım malzemeleri endeksi %17 arttı. Malzeme maliyetlerindeki artışın yanında, kamyonla yük taşımacılığı endeksi %16,3 yükselirken; müteahhitlerin, kamyonlarını ve arazi ekipmanlarını çalıştırmak için doğrudan ödediği yakıt maliyetleri ve nakliye fiyatlarındaki ekstralar da iki katına çıktı.

Birlik yetkilileri, inşaat firmalarının ve ekonominin zayıflamasına yol açan tedarik zincirindeki tıkanıklıklara yönelik daha fazla önlem alınması için Biden yönetimine çağrıda bulundu. Bununla birlikte, başlıca inşaat malzemelerine uygulanan ilave vergilerin kaldırılabileceği; sevkiyatlardaki yoğunluğun giderilmesi amacıyla hizmet saatlerin kaldırılması gibi benzer önlemlere başvurulabileceği önerisini yaptı.