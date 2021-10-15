AGC inşaat malzemelerine uygulanan vergilerin kaldırılması için Biden yönetimine çağrıda bulundu

Cuma, 15 Ekim 2021 09:58:03 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC), inşaat malzemelerinin fiyatlarının, Eylül ayında sona eren 12 aylık süreçte, müteahhitlerin, malzemelere yansıttığı fiyatları aştığını ve teslimattaki sorunların daha da kötüleştiğini belirtti. Birlik yetkilileri, başlıca inşaat malzemelerine uygulanan vergilerin kaldırılması ve tedarik noktalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için Washington yönetimine çağrıda bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Bazı malzemelerin fiyatlarında, geçtiğimiz ay kaydedilen düşüşe rağmen inşaat malzemelerinin fiyatları kontrolden çıktı. Öte yandan, tedarikteki darboğaz kötüleşmeye devam ediyor,” dedi.

Geçtiğimiz kaydedilen %0,9 düşüşe rağmen konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi, son on iki ayda %5,2 artış gösterdi. 2020 yılının Eylül ayından geçtiğimiz aya kadar olan süreçte, üreticiler ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının inşaat malzemelerine yansıttığı fiyatlar %17 yükseldi.

Geçtiğimiz son 12 aylık süreçte %12,3 düşen kereste ve kontrplak hariç her inşaat türünde kullanılan malzemelerin satış fiyatlarında çift haneli artışlar görüldüğü ifade edildi.

Çelik mamullerine yönelik üretici fiyat endeksi, geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %134 arttı. Bakır ve pirinç alaşım için üretici fiyat endeksi %39,5, alüminyum alaşım için üretici fiyat endeksi %35,1 artış kaydetti. Bununla birlikte, plastik inşaat malzemeleri endeksi %29,5; alçıpan gibi alçı taşı ürünleri endeksi %23; yalıtım malzemeleri endeksi %19; asfalt-zift çatı kaplama ve dış cephe kaplama endeksi %13,1 arttı.

Malzeme maliyetlerindeki artışın yanında, ulaşım ve yakıt maliyetlerinde de sert yükselişler görüldü. Kamyonla yük taşımacılığı endeksi %15 artış gösterdi. Müteahhitlerin, kamyonlarını ve arazi ekipmanlarını çalıştırmak için doğrudan ödediği yakıt maliyetleri ve nakliye fiyatlarındaki ekstralar da artış kaydetti.

Birlik yetkilileri, müteahhitlerin büyük bir çoğunluğunun, birçok inşaat malzemesinin sevkiyatlarında gecikmeler yaşadığını ve teslimat tarihleriyle ilgili belirsizlikler olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, başlıca inşaat malzemelerine uygulanan vergilerin kaldırılması ve limanlar ile yük taşımacılığı şirketlerinin, malları daha hızlı taşımasına yardımcı olunması için Biden yönetimine çağrıda bulundu.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “Kereste, çelik, alüminyum ve pek çok inşaat malzemesine uygulanan vergiler, zaten yüksek seyreden fiyatlardaki artışı körükledi. Vergileri kaldırmanın etkisi anında görülür. Ayrıca, tedarik zincirindeki darboğazların da giderilmesi amacıyla diğer adımların atılmasını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.