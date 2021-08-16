AGC inşaat maliyetlerindeki olağanüstü artışa dikkat çekerek 232. Madde vergilerinin kaldırılmasını talep etti

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 10:45:44 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC), ABD inşaat sektöründe mal ve hizmetlerde kaydedilen olağanüstü fiyat artışlarının Temmuz ayında da devam ettiğini açıkladı.

Birlik yetkilileri, inşaat sektörü üzerindeki enflasyon baskını azaltmak amacıyla çelik, alüminyum, kereste ve diğer başlıca inşaat malzemelerine uygulanan vergiler ile kotaların acilen kaldırılması için Başkan Biden’a çağrıda bulundu.

AGC’nin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “İnşaat malzemeleri Temmuz ayında üst üste altı ay çift haneli artış göstermiş oldu. Ayrıca, üretim ve teslimat süreleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Vergiler ve kotalar kaldırılmadığı müddetçe, hükümetin Temmuz ayında topladığı fiyat verileri, söz konusu fiyat artışının en erken sonbahara ve muhtemelen sonrasında da devam edeceğini ortaya koyuyor,” açıklamasını yaptı.

Simonson, konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksinin son on iki ayda %4,4 artış gösterdiğini; söz konusu artışın, üreticiler ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının inşaat malzemelerine yansıttığı %25,6’lık artışın küçük bir kısmını oluşturduğunu belirtti.

Her inşaat türünde kullanılan malzemelerin satış fiyatlarında çift haneli artışlar görüldüğü ifade edildi. Çelik mamullerine yönelik üretici fiyat endeksi, 2020 yılının Haziran ayından bu yılın Haziran ayına kadar %108,6 arttı. Kereste ve kontrplak için üretici fiyat endeksi Haziran ayında kaydedilen büyük aylık düşüşe rağmen %56,8 artış gösterdi. Bakır ve pirinç alaşım için üretici fiyat endeksi %49, alüminyum alaşım için üretici fiyat endeksi %33,2 artış kaydetti. Bununla birlikte, plastik inşaat malzemeleri endeksi %26,7; yalıtım malzemeleri endeksi %11,8; asfalt-zift çatı kaplama ve dış cephe kaplama endeksi %10,9 arttı.

Malzeme maliyetlerindeki artışın yanında, ulaşım ve yakıt maliyetlerinde de yükselişler görüldü. Kamyonla yük taşımacılığı endeksi %13,8 artış gösterdi. Müteahhitlerin, kamyonlarını ve arazi ekipmanlarını çalıştırmak için doğrudan ödediği yakıt maliyetleri ve nakliye fiyatlarındaki ekstralar da artış kaydetti.

Birlik yetkilileri, çelik ve alüminyum gibi başlıca inşaat malzemelerine uygulanan vergilerin kaldırılması için Başkan Biden’a çağrıda bulundu. Bazı ülkelerin, vergi yerine kota sistemine geçmesinin arzı daha da daralttığı eklendi. Hükümetin başlıca malzemelere getirdiği kısıtlamalar sürdürülürse, Senato’nun geçtiğimiz hafta geçirdiği yeni altyapı yasa tasarısını baltalayacağı belirtildi.

AGC’nin CEO’su Stephen E. Sandherr konuya ilişkin, “Söz konusu vergiler ve kotalar, pek çok başlıca malzemenin maliyetinde suni artışa neden olarak ekonomiye fayda sağlayacağına zarar veriyor. Bu önlemler sürdürülürse, yeni altyapı yasa tasarını baltalayacak,” şeklinde konuştu.