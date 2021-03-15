AGC: Çelik fiyatlarındaki keskin artışlar ABD’de inşaat projelerini yavaşlatıyor

Pazartesi, 15 Mart 2021 12:28:41 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC) tarafından yapılan bir analize göre, çelik fiyatlarının bir kez daha keskin bir şekilde artırılması ve tedarik zincirindeki kesintiler, müteahhitlere zorluk çıkarıyor, inşaat maliyetlerini artırıyor ve projeleri yavaşlatıyor. Birlik yetkilileri, Kanada menşeli kereste için dahil olmak üzere inşaat ürünlerinde fiyatların artmasına yol açan belirli vergilerin kaldırılması ve tedarik zincirindeki tıkanıklığın açılmasına yardımcı olması adına Biden yönetimine talepte bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Hem üretici fiyat endeksi raporu hem de bizim anket sonuçlarımıza göre, girdi maliyetlerinin artması ve teslim sürelerinin uzaması, hastaneler, okullar ve ekonominin yoluna girmesi için gerekli olan diğer tesisler için müteahhit ve müşterilerin işlerini zorlaştırıyor. Proje sahipleri ve bütçe yetkilileri, müteahhitlerin elinde olmayan söz konusu koşullar nedeniyle proje maliyetlerinin artacağını ve teslim sürelerinin uzayacağını ve belki de belirsizleşeceğini öngörmeli,” şeklinde konuştu.

İnşaatta kullanılan girdi mamul fiyatları ve hizmet ücretleri ile müteahhitlerin karşı teklifleri, salgının başında düşmüştü ancak geçen yılın Nisan ayından bu yana keskin bir şekilde yükseldi. Hükümetin, ürün satış fiyatı ile yeni konut inşaatında kullanılan hizmeti ölçen endeksi, Şubat ayında aylık %1,9 ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla da %12,8 yükseldi. Bununla birlikte, müteahhitlerin beş çeşit konut dışı inşaatı için belirttiği ücreti ölçen yeni konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi, geçen ay yalnızca %0,3 ve Nisan ayından bu yana geçen 10 ayda da %0,5 artış gösterdi.

Simonson, “Anketimizi yanıtlayan yaklaşık 1.500 müteahhit, maliyetlerin çok kuvvetli bir biçimde arttığını, arz eksikliği yaşandığını ve gerekli ürünlerin teslimatının geciktiğini belirtti. Söz konusu müteahhitlerin %85’i geçtiğimiz yılda girdi maliyetlerinin arttığını belirtirken, %58’i ise projelerin salgın öncesine kıyasla daha uzun sürdüğünü söyledi. Bu durum, üretici fiyat endeksinde görünen maliyet baskısını artıracak,” ifadelerini kullandı.

Birlik yetkilileri, Başkan’dan çelik ve kereste dahil önemli inşaat ürünlerine uygulanan vergilerin kaldırılmasını talep etti. Yetkililer ayrıca, Washington yetkililerinin, Kanada’dan getirilen ürünlerin ülkeye girişini kolaylaştırarak tedarik zincirindeki sorunları çözmenin yollarını aramasını ve sevkiyat kapasitesini artırmak adına düzenleyici önlemler bulmasını istedi. Söz konusu yetkililer, inşaat firmaları bir yandan işçileri salgından korumayla bağlantılı maliyetleri karşılarken girdi fiyatlarındaki artışlar ile teslimat gecikmelerinin işlerini zorlaştırdığını belirtti.