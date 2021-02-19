AGC: Artan girdi maliyetleri ve teslimat gecikmeleri ABD inşaat sektörüne zarar veriyor

Cuma, 19 Şubat 2021 13:05:03 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC) tarafından yapılan bir analize göre, bazı rekor kaydeden fiyat artışları ve teslimat süresindeki gecikmeler, salgın dolayısıyla işçi sayısının sınırlı olması veya yeni saha kuralları nedeniyle projelerini tamamlamakta da zorluklar yaşayan ABD’li inşaat firmalarına zorluk çıkarıyor.

AGC Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Üreticilerin olağandışı fiyat artışları, müteahhitlere mevcut projelerinde zarar veriyor ve kârlı bir seviyeden yeni projelere başlama konusunda zorluk yaratıyor. Müteahhitler karşı tekliflerini şimdiye kadar sabit tuttu. Ancak proje sahipleri ve bütçe yetkilileri, müteahhitlerin yüksek maliyetlerini gelecekteki karşı tekliflerine yansıtmak zorunda kalabileceğini göz önünde bulundurmalı,” şeklinde konuştu.

Simonson, salgının başında hem inşaat faaliyetlerinde kullanılan ürünler ile hizmet ücretlerinin hem de müteahhitlerinin karşı tekliflerinin düştüğünü, ancak geçen yılın Nisan ayından bu yana bu ikisinin birbirinden keskin bir şekilde farklı seyrettiğini belirtti.

Birlik yetkilileri, fiyatların artışında birçok sebep rol oynarken, başlıca inşaat ürünlerinin ve kereste ile çelik dahil olmak üzere birçok ürüne vergi uygulanmasının söz konusu maliyet artışlarına katkıda bulunduğunu belirtti. Yetkililer, düşük karşı teklifler ile yüksek ürün maliyetleri arasında kalan inşaat işçilerini rahatlatmak adına söz konusu vergileri kaldırması için Biden yönetimine çağrıda bulundu.

AGC Başkanı Stephen E. Sandherr, “Söz konusu ürünlerin kontrol edilmeyen fiyat artışları, altyapı ve ekonomik kalkınma projelerinin maliyetini artırarak ekonomik gelişime zarar verme riski yaratıyor. Bu zarar, çok sayıda Amerikalının evini iyileştirmek, altyapısını geliştirmek ve ekonomisini canlandırmak için gerekli olan ürünlere uygulanan vergiler nedeniyle gerçekleşiyor,” şeklinde konuştu.