AGC: ABD’li müteahhitlerin yeni yıla yönelik beklentileri daha az iyimser

Cuma, 06 Ocak 2023 11:05:37 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC) tarafından yapılan bir anketin sonuçları, yerel müteahhitlerin pek çok özel sektöre yönelik beklentilerinin 2022 yılına kıyasla daha az iyimser olduğunu ancak kamu sektörlerine yönelik beklentilerin nispeten olumluya döndüğünü gösterdi.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “Müteahhitlerin inşaat sektörünün 2023 yılı görünümüne ilişkin beklentileri iyimser oldu. Ayrıca piyasa koşullarının 2022 yılına kıyasla büyük değişiklikler göstermesini bekliyorlar. Talep iyileşse dahi müteahhitler tedarik zincirindeki sorunlar ve iş gücü sıkıntısı gibi zorluklarla mücadele etmeye devam edecek,” dedi.

Ankete katılım gösterilerin %80’i maaşlı veya saatlik ücret ödenen pozisyonları doldurmakta zorluk çekerken, yalnızca %8’i sıkıntı yaşamadığını ifade etti. %58’in işe alımlardaki zorluğun süreceğini veya daha da zorlaşacağını düşündüklerini söylerken, yalnızca %15’i kolaylaşacağını ve %27’si değişiklik olmayacağını dile getirdi.

Firmaların yalnızca %9’u 2022 yılında tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Katılımcıların 2/3’si bu sorunlarla başa çıkmak amacıyla ihaleleri kazanmanın hemen ardından alımları hızlandırdı. Büyük bir bölümü ise alternatif tedarikçilere yöneldi. Firmaların neredeyse yarısı alternatif malzemelere veya ürünlere yönelirken, 1/4’ine yakın bir bölümü ihalelerden önce ürün stokladı.

Müteahhitlerin çoğu projelerinin geciktiğini veya iptal edildiğini dile getirirken, yalnızca 1/3’ü herhangi bir gecikme veya iptal yaşamadığını bildirdi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Projelerin iptalindeki veya gecikmesindeki başlıca etken finansman, sigorta gibi artan maliyetler oldu,” şeklinde konuştu.

Sage Construction and Real Estate Başkan Yardımcısı Dustin Stephens konuya ilişkin, “Teknoloji, başarılı ve kârlı projelerin hayata geçirilmesinde oldukça önemli bir rol oynuyor. Doğru teknolojilerin kullanımı mevcut zorlukların yarattığı olumsuzlukların etkisini hafifletmeye ve inşaat firmalarının gelişmesine yardımcı olabilir,” ifadelerini kullandı.

Birlik, yetkililere göçmen reformlarının geçirilmesi ve kariyer ile teknik eğitim programlarına yapılan yatırımların artırılması çağrısında bulundu.