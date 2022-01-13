AGC: ABD’li müteahhitlerin 2022 yılında inşaat talebine yönelik beklentileri olumlu

Perşembe, 13 Ocak 2022 11:13:27 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Mühendisler Birliği (AGC) ve Sage tarafından düzenlenen araştırmanın sonuçlarına göre, ABD’li müteahhitler, tedarik zincirinde yaşanan sorunlara ve iş gücü sıkıntısına rağmen pek çok inşaat firmasının işçi alımı yapmayı planlamasına bağlı olarak 2022 yılında pek çok türdeki inşaat projesine olan talebin artmasını bekliyor.

Araştırmaya katılanların çoğunluğunun piyasanın büyümesini beklediği ve müteahhitlerin %57’sinin kara yolları ile köprü inşaatlarına yönelik beklentilerinin olumlu olduğu belirtildi. Toplu taşıma, demir yolu ve havalimanı projelerine yönelik beklentilerin %51’i, su ve kanalizasyon projelerine yönelik beklentilerin ise %50’si olumlu oldu.

Bununla birlikte, çok konutlu inşaatlara yönelik beklentilerin %32’si olumlu olurken, pek çok türdeki inşaat projelerine olan talebin artmasının beklenmesi sonucunda inşaat firmaları işçi alımı yapma kararı aldı.

Birlik yetkilileri, pandeminin inşaat sektörünü olumsuz etkilemeye devam ettiğinin altını çizdi. Katılımcıların %84’ü maliyetlerin beklediklerinden daha fazla arttığını söylerken, %72’si ise pandemi nedeniyle inşaatların beklenenden daha uzun sürdüğünü bildirdi. Bunun sonucunda, %69’luk bir kesim tekliflerde veya sözleşmelerde fiyatları artırırken, müteahhitlerin %44’ü projelerin tamamlanma sürelerinin uzadığını belirtti.

Öte yandan, tedarik zincirindeki darboğazların da inşaatları olumsuz etkilediği dile getirildi. İnşaat firmalarının yalnızca %10’u tedarik zinciriyle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını, %61’i alternatif tedarikçilere yöneldiklerini ve %48’i ise farklı malzemeler veya ürünler kullandıklarını ifade etti.

Ayrıca, artan inşaat maliyetleri ve planlardaki yavaşlama sonucunda birçok inşaat projesinin ertelendiği veya iptal edildiği belirtildi. Müteahhitlerin %46’sı, geçtiğimiz yıl inşaatlarının başka bir tarihe ertelendiğini, %32’si de belirsiz bir süreliğine ertelendiğini veya iptal edildiğini bildirdi.