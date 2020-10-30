AGC: ABD’li müteahhitler yeni projeden çok proje iptali açıklıyor

Cuma, 30 Ekim 2020 13:41:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği verilerine göre, salgının yarattığı ekonomik hasarın kentsel bölgelerde inşaat sektörünün istihdamını düşürmesi nedeniyle, ABD’li inşaat firmaları geniş çapta projelerin gecikmesi ve iptalinin yanında mevcut veya yeni projelerinde de aksaklıklar yaşıyor. Birlik yetkilileri, daha fazla iş kaybını önlemek adına kurultayın yeni Covid-19 rahatlatma önlemlerini bir an önce yürürlüğe sokması için talepte bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Anket sonuçları, aylardır süren salgının projelere zarar verdiğini, önemli tedarik zincirlerinde aksaklıklara yol açtığını ve endüstrinin görünümünü belirsizleştirdiğini ortaya çıkardı. Hükümetin yeni rahatlatma önlemleri olmadan, bu zorluklar, inşaat sektörünün şu anki istihdam seviyelerine ciddi bir tehdit oluşturuyor,” şeklinde konuştu.

Simonson, ankete katılanların dörtte üçünün projelerinin ertelendiğini ya da iptal edildiğini söyledi. Bu oran, Ağustos ve Haziran ayındaki ankette projesinin iptal olduğunu belirten müteahhitlerin sırasıyla %60 ve %32 üzerinde. Bununla birlikte, salgın sonucunda yeni veya daha geniş çaplı bir inşaat projesinde çalışan müteahhitlerin oranı, Haziran ayındaki oranla aynı olarak yalnızca %23 seviyesinde kaydedildi.

Simonson, Covid-19’un hala devam etmekte olan projeleri de aksattığını belirtti. Ankete katılanların %78’i, şu anda proje iptali veya aksaması yaşıyor. Bu oran Haziran ayında %57’ydi. Özellikle, firmaların %42’si inşaat malzemeleri, ekipmanları ve parçalarının eksikliği nedeniyle aksamalar yaşıyor. Buna ek olarak, ankete katılan firmaların %35’i ise vasıflı işçi ve/veya taşeron firma eksikliği nedeniyle aksama yaşıyor. Yine de, az da olsa iyi bir haber olarak, söz konusu firmaların yalnızca %7’sinin işçi güvenliği ekipmanları eksikliği nedeniyle aksama yaşadığı belirtildi.

Gecikmeler, aksamalar ve belirsizlik, inşaat sektöründeki istihdam seviyesini tehdit ediyor. Ankete katılan firmaların %30’u, salgın nedeniyle işçilerini halihazırda ücretsiz izne çıkardığını veya işten çıkardığını söyledi.

Sonuç olarak birlik yetkilileri kurultayı yeni Covid-19 rahatlatma önlemlerini yürürlüğe sokması adına seçimlerden sonra meclis üyelerine hatırlatma yapmalarını talep etti. Özellikle inşaat yetkilileri kurultaya, yeni altyapı yatırımları, borç iyileştirmeleri ve Maaş Koruma Programı kapsamında bir kez daha borç verilmesini istedi.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “Anketimizin gösterdiği üzere, salgın ve salgını önleme çabalarımız, ekonomiyi derinden yaraladı ve birçok türde ticari inşaat projesi için talebi olumsuz etkiledi. Kurultay, talebi artırmak ve dürüst işçileri korumak adına rahatlatma önlemlerini yürürlüğe sokarak, ekonomideki düşüşü sonlandırabilir ve yeni inşaat projelerinin oluşturulmasına yardımcı olabilir,” şeklinde konuştu.