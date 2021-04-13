AGC ABD’de inşaat malzemeleri fiyatlarındaki artış konusunda uyardı

Salı, 13 Nisan 2021 11:13:18 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC) tarafından yapılan bir analize göre, inşaat ürünleri fiyatlarındaki keskin artış ve tedarik zincirindeki kesintiler, müteahhitlere zorluk çıkarıyor ve projeleri yavaşlatıyor.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Bugünün üretici fiyat endeksi, müteahhitlerin, hızla artan ürün maliyetleri, uzayan veya belirsiz olan teslim süreleri ve önemli girdi ürünlerinde alım miktarının sınırlanmasıyla yaşadığı zorlukları gösteriyor. Bu sorunlar, maliyetlerin artması ve birçok önemli projenin uzaması gibi riskler yaratıyor ve inşaat sektörü istihdamındaki iyileşmeyi geciktiriyor,” şeklinde konuştu.

Simonson, inşaat faaliyetlerinde kullanılan ürünler ile hizmetlerin ücretinin ve müteahhitlerin bunlara verdiği karşı tekliflerin, salgının başlangıcında düştüğünü fakat geçtiğimiz yıl boyunca birbirinden farklı yönde ilerlediğini söyledi. Hükümetin inşaatta kullanılan ürünlerin satış fiyatını ölçtüğü endeksi, Mart ayında aylık %3,5 ve yıllık %12,9 arttı. Her iki artış da, 35 yıllık endeksin en yüksek seviyesini kaydetti. Bununla birlikte, yeni konut dışı inşaatına yönelik üretici fiyat endeksi ise geçtiğimiz ay yalnızca %0,5 ve son 12 ayda da %1,7 artış gösterdi.

Simonson, “Ürün maliyetlerindeki bu keskin artışlar, mevcut durumun yalnızca bir kısmını gösteriyor. Bu veriler hükümetin bir ay önce topladığı fiyatlar üzerinden oluşturuluyor ve müteahhitlerin uzayan teslim süreleri, önceki siparişler nedeniyle geciken sevkiyatlar ve diğer zorluklar gibi günlük olarak aldığı haberleri yansıtamıyor,” ifadelerini kullandı.

Birlik yetkilileri, bazı tedarik zinciri sorunlarının salgın nedeniyle yaşandığını ve bunların, birçok ürüne yönelik artan talep nedeniyle imalatçı ve sevkiyatçıların eleman eksikliği yaşamasına yol açtığını söyledi. Ancak yetkililer, özellikle kereste ve çelik gibi başlıca inşaat ürünlerine uygulanan kota ve vergiler olmak üzere, devlet politikalarının da fiyatların artmasına, arz eksikliği yaşanmasına ve teslimatların gecikmesine sebep olduğunu belirtti.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “Biden yönetiminin, hızla artan kereste ve çelik maliyetleri ile büyüyen tedarik zinciri sorunlarına, otomobil mikroçipi eksiliği sorununa yönelik gösterdiği çabayı göstermesi gerek. Vergiler hafifletilmez ve başka önlemler alınmazsa, inşaat şirketleri yeni ekipmanlara yatırım yapmak ve istihdam sağlamak konusunda sorun yaşayacak,” şeklinde konuştu.