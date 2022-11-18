AGC: ABD’de inşaat maliyetlerindeki artış sektöre zarar verme riski taşıyor

Cuma, 18 Kasım 2022 09:49:38 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC), inşaat firmalarının tedarik zincirinde devam eden zorluklarla ve iş gücü sıkıntısıyla mücadele ettiğini, bu nedenle müteahhitlerin teklif fiyatlarının Ekim ayında sertçe yükseldiğini ifade etti.

Birlik yetkilileri, artan inşaat maliyetlerinin projelere olan talebi olumsuz etkileme riski taşıdığını söylerken, yetkililere inşaat malzemelerine uygulanan vergileri kaldırılması ve inşaat odaklı eğitim-öğretime yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Bazı malzemelerin maliyetleri düşse de diğerleri sertçe artmaya devam ederken, tedarik zincirinde meydana gelen aksamalar, vasıflı işçi sıkıntısı ve artan faiz oranları nedeniyle müteahhitlerin masrafları artıyor. Bazı proje sahiplerinin fiyatlar artmaya devam ettiği ve bu durumun talebi düşürme ihtimali olduğu için projelerini erteleme veya iptal etme ihtimali var,” dedi.

Söz konusu ayda konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi aylık %3 ve yıllık %20,2 arttı. Üreticilerin ve dağıtıcımlar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %0,2 ve yıllık %11,2 yükseldi.

Ekim ayında pek çok girdi maliyeti çift haneli artış gösterdi. Dizel yakıt endeksi aylık %9,8 ve yıllık %61,5, çimento endeksi aylık %2,5 ve yıllık %13,4, mimari kaplamalar endeksi aylık %1,1 ve yıllık %27,5 arttı.

Öte yandan asfalt karışımı ve kaldırım taşı endeksi aylık %0,7 düştü ve yıllık %20,7 yükseldi. Alçıpan gibi alçı taşı endeksi aylık %0,4 düşüş ve yıllık %17,6 artış gösterirken, yalıtım malzemeleri endeksi bir önceki aya kıyasla %0,2 düşüş ve yıllık %13,5 artış kaydetti. Ayrıca nakliye maliyetleri endeksi de Eylül ayına kıyasla %1,4 düştü ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %11,8 arttı.

Birlik yetkilileri, çelik ve alüminyum gibi başlıca inşaat malzemelerine uygulanan vergilerin ve pek çok malzemenin maliyetinin yapay olarak artmasına sebep olan önlemlerin kaldırılması çağrısını yineledi.