Afrika’da istikrarlı büyümesini sürdüren Türk demir-çelik sektörü Avrupa’da toparlanmaya başladı

Cuma, 01 Aralık 2023 10:57:01 (GMT+3) | İstanbul

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin açıklamasına göre Ekim ayında Türkiye demir çelik sektörünün ihracatı miktar bazında %8, değer bazında ise %5 düşüş kaydetti. Söz konusu ayda düşüş oranı diğer aylara kıyasla daha az oldu.

Küresel talebin daralmasıyla miktar ve değer bazında düşüş yaşamaya devam eden Türkiye demir-çelik sektörü alternatif pazarlara odaklanarak kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Afrika pazarındaki istikrarlı büyümesini sürdüren sektör Avrupa’da da toparlanmaya başladı.

Bu yıl Ekim ayında demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yıllık %7,1 düşüşle 973 milyon $ olurken, çelik sektörünün ihracatı yıllık %3,1 düşüşle 1,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda Türkiye’nin toplam ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörünün payı %4,3, çelik sektörünün payı ise %5,8 oldu.

Söz konusu ayda Türkiye’nin demir-çelik ihracatında birinci sıradaki ülke 169 milyon $ ile Almanya oldu. Almanya’yı 129 milyon $ ile Romanya ve 112 milyon $ ile ABD izledi. İspanya’ya yapılan ihracat %76 artış gösterirken, Romanya ve Fas’a gerçekleştirilen ihracat sırasıyla %51 ve %24 arttı.