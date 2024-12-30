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ADMİB: Zorlu rekabet koşulları Türkiye demir-çelik sektörünün büyüme potansiyelini baskılıyor

Pazartesi, 30 Aralık 2024 11:50:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) verilerine göre Kasım ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı, yıllık %9 artışla 1,1 milyar $ olurken, çelik sektörü yıllık %8,5 artışla 1,3 milyar $’lık ihracat gerçekleştirdi. Ülkenin toplam ihracatının %10,5’ini oluşturan söz konusu iki sektörün etkisi, Kasım ayında Türkiye’nin genel ihracattaki %3,1’lik daralmayı telafi etmek konusunda yetersiz kaldı. Söz konusu iki sektörün ihracatındaki artışlara rağmen küresel piyasalardaki zorlu rekabet koşulları ve ekonomik belirsizlikler Türkiye demir-çelik sektörünün büyüme potansiyelini baskılamaya devam ediyor.

Sektördeki mevcut tablonun uluslararası arenada istenen seviyeye henüz ulaşmadığını vurgulayan ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Hedefimiz, Türkiye demir çelik sektörünü uluslararası alanda çok daha güçlü bir konuma taşımak,” dedi ve sektörün hala ciddi yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kasım ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan ülke 175 milyon $ ile Almanya oldu. Almanya’yı 148 milyon $ ile İtalya, 113 milyon $ ile Irak takip etti. İlk 10 pazar içinde İtalya’ya %69, İspanya’ya %62 ve Fas’a %51’lik ihracat artışları kaydedildi.

Öte yandan söz konusu dönemde Akdenizli çelik üreticilerinin demir ve demir dışı metal ihracatı yıllık %2,3 artışla 68 milyon $, çelik ihracat ise %50,8 artışla 194 milyon $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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