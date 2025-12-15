 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye...

Türkiye soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik soruşturmasında damping marjlarını açıkladı

Pazartesi, 15 Aralık 2025 14:42:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Çin ve Endonezya’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çeliğe yönelik antidamping soruşturması kapsamında hazırlanan nihai bildirim raporu açıklandı. Rapora göre Çin’den yapılan söz konusu ürün ithalatının dampingli fiyatlarla yapıldığı, Endonezyalı ihracatçılar için hesaplanan marjın ihmal edilebilir oranın altında kaldığı ifade edildi.

Çin için damping marjları

Nihai bildirimde, Çin’den yapılan söz konusu ithalatın iç piyasada fiyat baskısı yarattığı, satış ve kârlılık göstergelerini olumsuz etkilediği değerlendirildi.

Şirket

Damping marjı (CIF bedelin yüzdesi)

Jiangsu Yongjin Metal Technology Co., Ltd.

3,95

Guangdong Yongjin Metal Technology Co., Ltd.

3,95

Yongjin Technology Group Co., Ltd.

3,95

Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd.

12,20

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

12,20

Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation (LISCO)

5,45

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

5,45

Fujian Hongwang Industrial Co. Ltd.

5,45

Yangjiang Hongwang Industrial Co., Ltd.

5,45

Zhaoqing Hongwang Metal Industrial Co., Ltd.

5,45

Diğer Çinli ihracatçılar

13,47

Çin’den soğuk haddelenmiş paslanmaz ithalatı 2021 yılında 126.201 mt, 2022 yılında 214.122 mt ve 2023 yılında 166.778 mt olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalatın genel ithalat içerisindeki payı 2021 yılında %35,6, 2022 yılında %57,1 ve 2023 yılında %50,1 seviyelerinde yer alıyor.

Endonezya için damping marjı “ihmal edilebilir” bulundu

Soruşturma kapsamında Endonezyalı üretici PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC) için damping marjı hesabı yapılırken, PT Yong Wang Indonesia’nın ise IRNC ile ilişkili bir üretici olduğu; ancak Türkiye’ye doğrudan satış yapmadığı tespit edildi. Bu nedenle, PT Yong Wang Indonesia firması için herhangi bir damping marjı hesabı yapılmazken, IRNC için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın altında olduğu bildirildi.

Endonezya’dan yapılan söz konusu ürün ithalatı 2021 yılında 37.721 mt, 2022 yılında 49.724 mt ve 2023 yılında 55.093 mt seviyelerinde yer alıyor. Söz konusu ithalatın genel ithalat içerisindeki payı 2021 yılında %10,7, 2022 yılında %13,3 ve 2023 yılında %16,5 olarak gerçekleşti.

Nihai bildirim raporu tarafların görüş ve değerlendirmelerine sunuldu. Nihai tespit ve değerlendirmelerin yer alacağı soruşturma raporu kesin kararın alınması için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuruluna sunulacak.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.31.00.00.00, 7219.32.10.00.00, 7219.32.90.00.00, 7219.33.10.00.00, 7219.33.90.00.00, 7219.34.10.00.00, 7219.34.90.00.00, 7219.35.10.00.00, 7219.35.90.00.00, 7220.20.21.00.11, 7220.20.21.00.12, 7220.20.29.00.11, 7220.20.29.00.12, 7220.20.41.00.11, 7220.20.41.00.12, 7220.20.49.00.11, 7220.20.49.00.12, 7220.20.81.00.11, 7220.20.81.00.12, 7220.20.89.00.11 ve 7220.20.89.00.12 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyre devam etti

16 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2025

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe toparlandı

10 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretti

09 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Acerinox karbonsuzlaşma hedeflerini güçlendiren ultra düşük emisyonlu paslanmaz çelik ürününü piyasaya sundu

05 Ara | Çelik Haberler

CISA paslanmaz çelik sektörüne aşırı rekabetten kaçınma çağrısı yaptı

05 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay, talep halen baskı altında

02 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 48. Hafta, 2025

28 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel paslanmaz çelik üretimi 2025’in üçüncü çeyreğinde %2,3 arttı

28 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Çap:  4,76 - 100 mm
201, 304/304L, 316/316L, 303
AND MET METAL A.S.
Teklifi Gör
Paslanmaz Filmaşin-Tel (Sıcak)
Çap:  5,5 - 26 mm
201, 304/304L, 316/316L, 303
AND MET METAL A.S.
Teklifi Gör
Paslanmaz Kare Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu1:  12 - 55 mm
Kenar Uzunluğu2:  12 - 55 mm
201, 304/304L, 316/316L, 303
AND MET METAL A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis