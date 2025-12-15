Türkiye soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik soruşturmasında damping marjlarını açıkladı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Çin ve Endonezya’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çeliğe yönelik antidamping soruşturması kapsamında hazırlanan nihai bildirim raporu açıklandı. Rapora göre Çin’den yapılan söz konusu ürün ithalatının dampingli fiyatlarla yapıldığı, Endonezyalı ihracatçılar için hesaplanan marjın ihmal edilebilir oranın altında kaldığı ifade edildi.

Çin için damping marjları

Nihai bildirimde, Çin’den yapılan söz konusu ithalatın iç piyasada fiyat baskısı yarattığı, satış ve kârlılık göstergelerini olumsuz etkilediği değerlendirildi.

Şirket Damping marjı (CIF bedelin yüzdesi) Jiangsu Yongjin Metal Technology Co., Ltd. 3,95 Guangdong Yongjin Metal Technology Co., Ltd. 3,95 Yongjin Technology Group Co., Ltd. 3,95 Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd. 12,20 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 12,20 Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation (LISCO) 5,45 Fujian Dingxin Technology Co., Ltd. 5,45 Fujian Hongwang Industrial Co. Ltd. 5,45 Yangjiang Hongwang Industrial Co., Ltd. 5,45 Zhaoqing Hongwang Metal Industrial Co., Ltd. 5,45 Diğer Çinli ihracatçılar 13,47

Çin’den soğuk haddelenmiş paslanmaz ithalatı 2021 yılında 126.201 mt, 2022 yılında 214.122 mt ve 2023 yılında 166.778 mt olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalatın genel ithalat içerisindeki payı 2021 yılında %35,6, 2022 yılında %57,1 ve 2023 yılında %50,1 seviyelerinde yer alıyor.

Endonezya için damping marjı “ihmal edilebilir” bulundu

Soruşturma kapsamında Endonezyalı üretici PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC) için damping marjı hesabı yapılırken, PT Yong Wang Indonesia’nın ise IRNC ile ilişkili bir üretici olduğu; ancak Türkiye’ye doğrudan satış yapmadığı tespit edildi. Bu nedenle, PT Yong Wang Indonesia firması için herhangi bir damping marjı hesabı yapılmazken, IRNC için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın altında olduğu bildirildi.

Endonezya’dan yapılan söz konusu ürün ithalatı 2021 yılında 37.721 mt, 2022 yılında 49.724 mt ve 2023 yılında 55.093 mt seviyelerinde yer alıyor. Söz konusu ithalatın genel ithalat içerisindeki payı 2021 yılında %10,7, 2022 yılında %13,3 ve 2023 yılında %16,5 olarak gerçekleşti.

Nihai bildirim raporu tarafların görüş ve değerlendirmelerine sunuldu. Nihai tespit ve değerlendirmelerin yer alacağı soruşturma raporu kesin kararın alınması için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuruluna sunulacak.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.31.00.00.00, 7219.32.10.00.00, 7219.32.90.00.00, 7219.33.10.00.00, 7219.33.90.00.00, 7219.34.10.00.00, 7219.34.90.00.00, 7219.35.10.00.00, 7219.35.90.00.00, 7220.20.21.00.11, 7220.20.21.00.12, 7220.20.29.00.11, 7220.20.29.00.12, 7220.20.41.00.11, 7220.20.41.00.12, 7220.20.49.00.11, 7220.20.49.00.12, 7220.20.81.00.11, 7220.20.81.00.12, 7220.20.89.00.11 ve 7220.20.89.00.12 kodları altında kayıtlı bulunuyor.