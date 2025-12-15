Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %73,4 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %3,8 ve yıllık %94,6 artışla 189.875 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %5,9 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %71,1 artışla 65,92 milyon $ oldu.

Yılın ilk on ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %73,4 artışla 1,86 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %46,3 artışla 671,60 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %108,7 artışla 1,45 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %14,7 düşüşle 133.803 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %4,1 artışla 75.386 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.446.569 693.236 108,7 150.130 64.701 132 Kazakistan 133.803 156.931 -14,7 2.258 32.859 -93,1 Ukrayna 75.386 72.396 4,1 31.226 - - Almanya 55.997 24.835 125,5 - - - Hindistan 55.000 35.200 56,2 - - - Endonezya 47.083 19.472 141,8 - - - G. Afrika 22.000 40.094 -45,1 - - - Zimbabve 13.799 - - - - - Brezilya 6.260 26.310 -76,2 6.260 - - Norveç 6.052 - - - - -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025