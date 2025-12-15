Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %73,4 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %3,8 ve yıllık %94,6 artışla 189.875 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %5,9 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %71,1 artışla 65,92 milyon $ oldu.
Yılın ilk on ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %73,4 artışla 1,86 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %46,3 artışla 671,60 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %108,7 artışla 1,45 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %14,7 düşüşle 133.803 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %4,1 artışla 75.386 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar(mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.446.569
|693.236
|108,7
|150.130
|64.701
|132
|Kazakistan
|133.803
|156.931
|-14,7
|2.258
|32.859
|-93,1
|Ukrayna
|75.386
|72.396
|4,1
|31.226
|-
|-
|Almanya
|55.997
|24.835
|125,5
|-
|-
|-
|Hindistan
|55.000
|35.200
|56,2
|-
|-
|-
|Endonezya
|47.083
|19.472
|141,8
|-
|-
|-
|G. Afrika
|22.000
|40.094
|-45,1
|-
|-
|-
|Zimbabve
|13.799
|-
|-
|-
|-
|-
|Brezilya
|6.260
|26.310
|-76,2
|6.260
|-
|-
|Norveç
|6.052
|-
|-
|-
|-
|-