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ADMİB: Türkiye demir-çelik ihracatında 2025’e güçlü bir başlangıç yaptı

Pazartesi, 24 Şubat 2025 15:49:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) açıklamasına göre geçtiğimiz yıl gösterdiği ihracat performansıyla Türkiye’nin toplam ihracatının %12,6’sını oluşturan demir-çelik sektörü, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. ADMİB verilerine göre bu yıl Ocak ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı, yıllık %7,8 artışla 1 milyar $ olurken, çelik sektörü yıllık %12,4 artışla 1,3 milyar $’lık ihracat gerçekleştirdi.

Ocak ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan ülke Almanya oldu. Almanya’yı Romanya, İtalya, Irak ve Yemen takip etti.

Öte yandan söz konusu dönemde Akdenizli çelik üreticilerinin demir ve demir dışı metal ihracatı yıllık %8 artışla 68 milyon $, çelik ihracat ise %44’lük rekor artışla 174 milyon $ oldu.

ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Küresel ekonomide devam eden belirsizliklere rağmen, şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlar 2025 yılının ihracat açısından olumlu geçeceğine işaret ediyor. Hedefimiz, ürün çeşitliliğimizi ve inovatif yaklaşımlarımızı geliştirerek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerle sektörün büyük oyuncuları arasındaki yerimizi daha da güçlendirmek,” ifadelerini kullandı. Dünyadaki yeni ticaret dinamiklerine uyum sağlayarak büyümeye devam etmek istediklerinin altını çizen Tosyalı, “Katma değerli ürünlere odaklanarak ihracatımızın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Avrupa Birliği başta olmak üzere geleneksel pazarlarımızdaki gücümüzü korurken, ABD ve Afrika gibi pazarlarda daha fazla yer edinmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız,” diye ekledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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