Aço Verde Brasil’in net kârı 2023 yılında sertçe düştü

Cuma, 29 Mart 2024 09:36:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı uzun mamul üreticisi Aço Verde Brasil (AVB), 2023 yılında yıllık %30,4 düşüşle 377,6 milyon BRL (75,6 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Aynı yılda şirket net satış geliri %9 düşüşle 1,72 milyar BRL seviyesinde kaydedilirken AVFÖK değeri %33,1 düşüşle 537,9 milyon BRL, AVFÖK marjı ise 11,3 puan düşüşle %31,2 seviyesinde kaydedildi.

Şirketin haddelenmiş ürün satışları %15,1 artışla 405.500 mt seviyesine ulaştı.

AVB Başkanı Silvia Nascimento, 2023 yılında gösterilen zayıf performansın Çin’den dampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatla rekabet etmelerinden kaynaklandığını belirtti. Nascimento’ya göre bu rekabet Brezilya çelik sektörünün genelini olumsuz etkiliyor.

Bununla birlikte AVB Başkanı 2024 yılında üretim tonajının 2023 yılında kaydedilen 410.000 mt’a kıyasla 510.000 mt ila 530.000 mt olmasını beklediklerini ifade etti.

Maranhão eyaletinde yer alan ve filmaşin, inşaat demiri, kütük ve pik demir üretimi yapan AVB yıllık 850.000 mt üretim kapasitesine sahip.