Aceros Arequipa’nın net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde sertçe yükseldi

Çarşamba, 05 Kasım 2025 09:58:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %131,6 artışla 2025’in üçüncü çeyreğinde 91 milyon PEN (26,8 milyon $) net kâr elde ettiğini duyurdu.

Şirketin net satışları %6 artışla 1,19 milyar PEN seviyesinde yer alırken, üretim maliyetleri %3,1 artışla 1 milyar PEN ve brüt kârı %23,7 artışla 195,6 milyon PEN’e çıktı. Faaliyet kârı ise %28,8 artışla 121,4 milyon PEN oldu.

Şirket net kârının faaliyetlerinin gösterdiği güçlü performanstan büyük bir destek aldığını ifade etti. Arequipa’nın yıllık üretim kapasitesi 1,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

1$ = 3,39 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Mali Sonuçlar 

