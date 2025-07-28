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Aceros Arequipa’nın net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde artış kaydetti

Pazartesi, 28 Temmuz 2025 14:36:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla %38 artışla 2025’in ikinci çeyreğinde 69 milyon PEN (19,5 milyon $) net kâr elde ettiğini duyurdu.

Şirketin net satışları %9,1 artışla 1,13 milyar PEN seviyesinde yer alırken, brüt kârı 167 milyon PEN’de yatay seyretti. AVFÖK değeri ise %3 artışla 95 milyon PEN seviyesinde kaydedildi.
 
Şirketin iştirakleri net kârın artmasında önemli bir rol oynarken, kur dalgalanmaları ve mali harcamaların düşmesi de şirketin güçlü bir performans göstermesinde etkili oldu.
 
1$ = 3,54 PEN

Etiketler: Peru Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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