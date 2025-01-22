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Aceros Arequipa’nın net kârı son çeyrekte ve 2024’ün tamamında sertçe yükseldi

Çarşamba, 22 Ocak 2025 09:58:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Corporacion Aceros Arequipa, 2024 yılının son çeyreğinde, 2023’ün aynı çeyreğinde kaydedilen 23 milyon PEN net kâra kıyasla 47 milyon PEN (10,3 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %12,6 artışla 1,26 milyar PEN seviyesinde kaydedilirken, faaliyet kârı %37,4 artışla 166 milyon PEN, AVFÖK değeri ise %39,3 artışla 202 milyon PEN seviyesinde kaydedildi.

Üretici, faaliyet kârının artması, iştiraklerinin zararının azalması ve harcamalardaki düşüşün net kârın artmasına önemli rol oynadığını ifade etti.

2024 yılının tamamında ise şirketin net kârı yıllık %197,6 artışla 200 milyon PEN oldu.

1$ = 3,73 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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