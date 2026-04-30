Aceros Arequipa’nın net kârı 2026 yılının ilk çeyreğinde %9,5 düştü

Perulu çelik üreticisi Corporacion Aceros Arequipa, 2026 yılının ilk çeyreğinde 20,32 milyon $ net kâr açıkladı. Söz konusu rakam 2025 yılının aynı döneminde 22,47 milyon $ seviyesinde yer almıştı.

Şirketin net satışları yıllık %7,15 düşüşle 321,04 milyon $ olurken, üretim maliyetleri %7,43 düşüşle 276,32 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Brüt kâr %5,35 düşüşle 44,72 milyon $ seviyesine gerilerken, faaliyet kârı %8,6 düşüşle 27,35 milyon $ oldu.

Şirkete göre net kârdaki düşüş temel olarak brüt kârın azalmasından kaynaklanırken, döviz kuru dalgalanmaları ve bağlı ortaklıklardan elde edilen daha düşük kazançlar da bu düşüşte rol oynadı. Söz konusu olumsuz etkiler, daha düşük finansman giderleri ve ödenen gelir vergisindeki azalışla kısmen dengelendi.

Aceros Arequipa’nın üretim kapasitesinin yıllık 1,2 milyon mt seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.