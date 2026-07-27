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Aceros Arequipa'nın net kârı 2026'nın ikinci çeyreğinde güçlü faaliyet performansıyla %34,5 arttı

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 10:36:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Corporación Aceros Arequipa, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 38,33 milyon $ net kâr açıkladı. Şirketin net kârı 2025 yılının aynı döneminde 27,78 milyon $ seviyesindeydi.

Aceros Arequipa'nın net satışları %6,10 artışla 352,05 milyon $ seviyesine çıkarken, üretim maliyetleri %3,61 artarak 292,96 milyon $ oldu. Şirketin brüt kârı %20,43 artışla 59,09 milyon $ seviyesine, faaliyet kârı ise %37,62 artışla 38,48 milyon $ seviyesine yükseldi.

Aceros Arequipa'nın ağırlıklı olarak inşaat demiri, filmaşin, ve çelik boru gibi yapısal çelik ürünlerinden oluşan üretim kapasitesinin yıllık 1,2 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Peru Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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