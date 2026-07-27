Aceros Arequipa'nın net kârı 2026'nın ikinci çeyreğinde güçlü faaliyet performansıyla %34,5 arttı

Perulu çelik üreticisi Corporación Aceros Arequipa, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 38,33 milyon $ net kâr açıkladı. Şirketin net kârı 2025 yılının aynı döneminde 27,78 milyon $ seviyesindeydi.

Aceros Arequipa'nın net satışları %6,10 artışla 352,05 milyon $ seviyesine çıkarken, üretim maliyetleri %3,61 artarak 292,96 milyon $ oldu. Şirketin brüt kârı %20,43 artışla 59,09 milyon $ seviyesine, faaliyet kârı ise %37,62 artışla 38,48 milyon $ seviyesine yükseldi.

Aceros Arequipa'nın ağırlıklı olarak inşaat demiri, filmaşin, ve çelik boru gibi yapısal çelik ürünlerinden oluşan üretim kapasitesinin yıllık 1,2 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.