AB’nin yeni yönetmeliği karbonsuzlaşma, enerji verimliliği ve temiz teknoloji üretimini destekleyecek

Avrupa Komisyonu, üye devletlerin Temiz Sanayi Anlaşması kapsamında temiz enerjiye geçişini, sanayilerini karbonsuzlaştırmasını ve temiz teknoloji kullanımını hızlandırmak amacıyla Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımları Çerçevesi (CISAF) olarak adlandırdığı yeni yönetmeliğini tanıttı.

CISAF, üye devletlerin AB devlet yardımı kuralları doğrultusunda temiz sanayi yatırımlarına sağlayabileceği desteklerin koşullarını belirliyor. Aynı zamanda üye devletler tarafından başlatılan ulusal yardım programlarının hızlı bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyor. 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli olacak olan yönetmelik, üye devletlere ve işletmelere uzun vadede istikrar sağlayacak.

Yönetmelik, beş ana konuya odaklanıyor. İlk olarak Temiz Sanayi Anlaşması’nın karbonsuzlaşma hedefleri kapsamında emisyonların azaltılması zor olan sektörlere yardımcı olmak amacıyla rüzgâr ve güneş enerjisi ile yeşil/mavi hidrojen gibi projelere yönelik desteğin hızlandırılması için prosedürleri basitleştirecek.

Bununla birlikte artık üye devletler, küresel piyasada rekabet eden ve elektriğe büyük ölçüde bağımlı olan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere elektrik fiyatları konusunda destek verebilecek. Bu sayede iklim politikaları çok sıkı olmayan ülkelerdeki rakiplerine kıyasla maliyetleri daha yüksek olan enerji yoğun sektörlerin maliyetleri düşürülecek. Ancak bunun karşılığında destek alan şirketlerin karbonsuzlaşma çalışmalarına yatırım yapması gerekecek.

Öte yandan CISAF, elektrifikasyon, hidrojen, biyokütle ve karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) dahil olmak üzere birçok karbonsuzlaşma veya enerji verimliliği teknolojisine esnek finansman seçenekleri sunacak.

Aynı zamanda Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamındaki temiz teknolojilerin üretimine yönelik yatırımlara kamu desteği sağlanacak. Bu yatırımların AB dışına taşınmasını önlemek amacıyla gerektiği takdirde proje bazında destek verilecek. Bununla birlikte temiz teknolojiler için gerekli kritik hammaddelerin üretimi ve işlenmesine yönelik yatırımlar da desteklenecek. Ayrıca temiz teknolojilere yatırım yapan şirketlere hızlandırılmış vergi indirimleri gibi teşvikler sunularak temiz teknolojilere yönelik talep artırılacak.

Son olarak CISAF, özel yatırımların finansal risklerini azaltmak amacıyla üye devletlerin, özellikle enerji altyapısı, döngüsel ekonomi ve diğer temiz girişimlere yönelik öz sermaye, kredi veya garanti sunmasına olanak tanıyacak.