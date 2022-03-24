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AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Şubat döneminde %6,4 düştü

Perşembe, 24 Mart 2022 15:55:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre bu yıl Şubat ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, otomobil üreticileri tedarik zinciri aksaklıklarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğinden 2021 yılının Şubat ayında kaydedilen 771.349 adede kıyasla %6,7 düşüş göstererek 719.465 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bu zamana kadar Şubat ayında kaydedilen en düşük seviye oldu.

Ocak-Şubat döneminde yeni araç kayıtları yıllık %6,4 düşüşle 1,40 milyon adet oldu.

Yılın ilk iki ayında otomobil kayıtlarında İtalya’da yıllık bazda %21,1 ve Fransa’da %15,7 düşüş görülürken, Almanya’da %5,6 ve İspanya’da %4,2 artış kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği  otomotiv 

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