AB’nin yeni otomobil kayıtları 2021’de %2,4 düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 1.030.551 adede kıyasla %22,8 düşüş göstererek 795.294 adet seviyesinde gerçekleşti.
2021’de yeni araç kayıtları, özellikle yılın ikinci yarısında otomobil üretimini olumsuz etkileyen yarı iletken çip sıkıntısının sonucunda yıllık bazda %2,4 düşerek yaklaşık 9,7 milyon adet oldu.
Yılın tamamında İtalya’da yıllık bazda %5,5, İspanya’da %1 ve Fransa’da %0,5 artış görülürken, Almanya’da %10,1 düşüş kaydedildi.