AB’nin yeni kota döneminde bazı ülkelere ayrılan yassı mamul kotaları aşıldı

Avrupa Komisyonu'nun son verilerine göre AB’nin 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasındaki yeni kota döneminin başlamasıyla “diğer ülkeler” kategorisindeki bazı ülkeler, Çin, Tayvan ve Hindistan için ayrılan bazı ürün kotaları gümrükten geçmeyi bekleyen tonajlardan dolayı aşıldı. Bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %40’ı geçti.

Buna göre diğer ülkeler kategorisi altında Vietnam ve Japonya’nın her biri için ayrılan 138.766 mt’luk alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac kotaları, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 150.920 mt ve 181.874 mt ürün sebebiyle şimdiden doldu. Çin için ayrılan 126.811 mt metalik kaplamalı sac ve 4.861 mt paslanmaz sıcak quarto levha kotaları gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 181.916 mt ve 5.644 mt ürün ile dolarken, diğer ülkelere ayrılan 181.916 mt organik kaplamalı sac ve 36.699 mt teneke ürün kotaları AB limanlarında bekleyen 50.047 mt ve 60.445 mt ürün ile aşıldı. Buna ek olarak Tayvan ve Hindistan sırasıyla 45.523 mt paslanmaz soğuk rulo sac ve 31.384 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotalarını tüketti.

Öte yandan diğer ülkeler kategorisi altında Mısır ve Tayvan’ın her biri için ayrılan 138.766 mt’luk sıcak rulo sac kotalarının sırasıyla %54,87 ve %80,60’ı kullanıldı. Hindistan 77.727 mt organik kaplamalı sac kotasının %43,22’sini kullanırken, diğer ülkelere ayrılan 136.325 mt inşaat demiri kotasının %63,18’i doldu. Diğer ülkeler kategorisi altında Malezya ve Cezayir’in her biri için ayrılan 18.012 mt filmaşin kotalarının ise sırasıyla %64,69 ve %94,77’si kullanıldı.

Türkiye’ye ayrılan kotalara bakıldığında, ülke 97.299 mt kutu profil, 15.543 mt organik kaplamalı sac ve 14.767 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotalarının sırasıyla %53,70, %73,31 ve %54,89’unu doldurdu.