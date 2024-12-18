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AB koruma önlemlerinin işleyişine yönelik inceleme başlattı

Çarşamba, 18 Aralık 2024 10:53:36 (GMT+3)   |   İstanbul

AB Komisyonu, ithal çelik ürünlere yönelik 2018 yılından bu yana yürürlükte olan koruma önlemlerinin işleyişine yönelik inceleme başlattığını açıkladı. İncelemeye taneleri yönlendirilmiş silisli çelik dahil edilmeyecek.

Söz konusu inceleme, Kasım ayının sonunda 13 üye ülkenin, Çin’in artan ihracatı sonucunda değişen ticaret akışı ve AB’de daralan çelik talebinden dolayı bölgedeki düşük çelik tüketimi karşısında kota tonajının yüksek kalması nedeniyle mevcut önlemlere benzeyen bir prosedüre ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine başlatıldı.

İnceleme 31 Mart 2025 tarihinde tamamlanacak ve yeni bir vergiye tabi kota tonajı dahil olmak üzere yapılabilecek değişiklikler, yeni kota döneminin başlangıcı olan 1 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek.

Komisyon, önlemlerin işleyişinin pazarın gelişimine uygun olarak sürdürülmesi için önlemlerde herhangi bir düzenlemenin gerekli olup olmadığını değerlendirecek. İnceleme sonucunda komisyon, kota tonajları ve yönetimi; geleneksel ticaret akışlarının dışına çıkılması, 2024 yılında AB’ye ihracatları dikkate alınarak inceleme kapsamı dışında tutulacak gelişmekte olan ülkeler listesinin güncellenmesi; vergiye tabi kota tonajında gerekebilecek düzenlemelere etki edebilecek gelişmelerin değerlendirilmesi konularında kararlar alacak.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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