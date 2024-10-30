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AB’nin Türkiye’ye ayırdığı organik kaplamalı sac ve filmaşin kotaları tükenmek üzere

Çarşamba, 30 Ekim 2024 12:09:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu’nun son verilerine göre AB’nin 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki kota döneminin ilk ayı sona ererken “diğer ülkeler” kategorisindeki bazı ülkeler, Çin, Hindistan ve Türkiye için ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, Türkiye’ye ayrılan organik kaplamalı sac ve filmaşin kotaları kritik seviyelerde yer alıyor.

Tükenen kotalara bakıldığında, diğer ülkeler kategorisi altında Mısır ve Vietnam’ın her biri için ayrılan 141.849 mt’luk sıcak rulo sac kotaları biterken, Japonya ve Tayvan kota tonajının sırasıyla %100,26 ve %100,65’i kullanarak kotalarını aştı. Diğer ülkelere ayrılan 43.331 mt organik kaplamalı sac ve 139.355 mt inşaat demiri kotaları tükendi. Bununla birlikte diğer ülkelere ayrılan 477.237 mt metalik kaplamalı sac (4A) ve 37.515 mt teneke levha kotaları sırasıyla %88,30 ve %84,75’i kullanıldı.

Türkiye’ye ayrılan kotalara bakıldığında ülke 99.461 mt’luk kutu profil kotasını tüketirken 15.889 mt organik kaplamalı sac, 119.010 mt filmaşin ve 15.095 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotalarının sırasıyla %97,16, %94,92 ve %97,72’sini kullandı.

Buna ek olarak Çin 129.629 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotasını tüketirken 10.099 mt geniş kaynaklı boru (25B) ve 8.161 mt diğer kaynaklı boru kotalarının sırasıyla %114,84 ve %100,27’sini kullanarak kotaları aştı. Hindistan 129.629 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotasını bitirirken ülkeye ayrılan 54.225 mt metalik kaplamalı sac (4A) ve 79.455 mt organik kaplamalı sac kotalarının sırasıyla %93,11 ve %92,81’i tükendi.


Etiketler: Kaplamalı Boru Levha Sıcak Rulo Sac Filmaşin Teneke Yassı Ürünler Borular Uzun Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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