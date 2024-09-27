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AB vergi soruşturması yürütülen tüm ürünlerin ithalatını kayıt altına alacak

Cuma, 27 Eylül 2024 10:34:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, kapasite fazlası da dahil olmak üzere haksız rekabetin etkileriyle mücadele etmek için geçici kararların henüz açıklanmadığı devam eden soruşturmalar da dahil olmak üzere antidamping vergisi ve telafi edici vergi soruşturmaları kapsamındaki tüm ürünlerin ithalatını kayıt altına almaya karar verdi. Bu kararla önlemlerin uygulamaya konmasından önce soruşturmaya tabi ürünlerin ithalatında keskin artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Şimdiye kadar ithalat genellikle yalnızca AB piyasasından gelen talepler üzerine kayıt altına alınıyordu.

İthalatın kayıt altına alınması, antidamping vergisi ve telafi edici vergilerin geriye dönük olarak toplanmasını sağlayacak. Bu da komisyonun şu anda soruşturma altında olan Mısır, Hindistan, Japonya ve Vietnam’dan ithal sıcak rulo saca geriye dönük vergiler uygulayabileceği anlamına geliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yıl Ağustos ayında başlatılan soruşturma, 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve bir yıl içerisinde tamamlanacak.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler İth/ihr İstatistikleri 

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