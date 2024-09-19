AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo sac ve inşaat demiri ithalat kotaları neredeyse doldu

Avrupa Komisyonu’nun 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasındaki kota döneminde sona yaklaşılırken diğer ülkeler, Türkiye, Hindistan ve Çin için ayrılan bazı çelik ürünlerine yönelik ithalat kotalarının tükendiği, bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranının ise %90’ı geçtiği görülüyor.

Tükenen kotalara bakıldığında, metalik kaplamalı sac (4A) için Hindistan’a ayrılan 54.225 mt ve diğer ülkelere ayrılan 477.237 mt’luk kota doldu. Çin 129.629 mt’luk metalik kaplamalı sac (4B) kotasını tüketti. Organik kaplamalı saca yönelik ise Hindistan, Türkiye ve diğer ülkeler sırasıyla 79.455 mt, 15.889 mt ve 43.331 mt’luk kotalarının tamamını kullandı. Diğer ülkeler 139.355 mt’luk inşaat demiri ve 20.873 mt’luk kutu profil kotalarını doldururken Tayvan 46.535 mt’luk paslanmaz soğuk rulo sac ve Hindistan 32.082 mt’luk paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasını tüketti.

Türkiye’ye ayrılan kotalara bakıldığında ise 119.010 mt’luk filmaşin, 99.461 mt’luk kutu profil ve 15.095 mt’luk geniş kaynaklı boru (25B) kotaları doldu. Buna ek olarak 475.173 mt’luk sıcak rulo sac, 95.436 mt’luk inşaat demiri ve 49.976 mt’luk gaz borusu kotalarının sırasıyla %95,06, %99,91 ve %96,48’i kullanıldı.

Ayrıca diğer ülkeler 338.044 mt’luk soğuk rulo sac ve 37.515 mt’luk teneke levha kotalarının sırasıyla %94,40 ve %95,71’ini tüketirken Çin’e ayrılan 38.808 mt’luk diğer dikişsiz boru kotasının %98,05’i doldu.