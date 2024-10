AB dört ülkeden sıcak rulo sac ithalatı için kayıt sürecini başlattı

Avrupa Komisyonu, antidamping soruşturması devam eden Mısır, Hindistan, Japonya ve Vietnam’dan sıcak rulo sac ithalatı için kayıt sürecini başlattığını açıkladı. Dokuz ay sürecek kayıt işlemi, gerekirse antidamping vergilerinin geriye dönük olarak alınmasına olanak sağlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere komisyon ithalatı kayıt altına alarak, önlemler devreye girmeden önce soruşturmaya tabi ürünlerin ithalatında keskin artışların önüne geçmeyi hedefliyor.

Avrupa Çelik Birliği damping marjlarının Mısır, Japonya, Hindistan ve Vietnam için sırasıyla %30-40, %10-20, yaklaşık %10 ve %5-15 oranlarında yer aldığını tahmin ediyor.

Daha önce bildirildiği üzere söz konusu ülkelerden ithal sıcak rulo saca yönelik Ağustos ayında başlatılan soruşturma bir yıl içerisinde tamamlanacak ve yedi ila sekiz ay içerisinde geçici vergi getirilebilir.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.