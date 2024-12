AB Vietnamlı Lam Khang’dan ithal paslanmaz soğuk rulo sacı vergiden muaf tuttu

Avrupa Komisyonu, Vietnam merkezli Lam Khang’ın paslanmaz soğuk rulo sac için sübvansiyon aldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığından şirketten ithal söz konusu ürünleri telafi edici vergilerden muaf tuttuğunu açıkladı. 8 Mayıs-18 Aralık tarihleri arasında Lam Khang’dan ithal edilen ürünler için alınan vergiler iade edilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yıl Mayıs ayında komisyon, Tayvan, Türkiye ve Vietnam’dan ithal söz konusu ürünlerin ithalatına %20,5, Endonezya’dan ithal söz konusu ürünlere ise %0-21,4 oranlarında sübvansiyon vergisi getirmişti. Bu yeni muafiyet kararıyla, Tayvan merkezli Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Tang Eng Iron Works Co., Ltd., Tung Mung Development Co., Ltd., Walsin Lihwa Corporation, Yieh United Steel Corporation, Yuan Long Stainless Steel Corp.; Türkiye merkezli Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.; Vietnam merkezli Posco VST Co., Ltd. ve Lam Khang Joint Stock Company söz konusu vergilerden muaf olacak.

Ayrıca Türkiye merkezli Trinox Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Vietnam merkezli Yongjin Metal Technology’nin muafiyet talepleri reddedildi.