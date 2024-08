AB Vietnam dahil dört ülkeden ithal sıcak rulo saca antidamping soruşturması başlattı

Avrupa Komisyonu, Mısır, Hindistan ve Japonya ve Vietnam’dan ithal alaşımsız veya diğer alaşımlı sıcak rulo saca yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu. Komisyon, söz konusu ülkelerden ithal sıcak rulo sacın dampingli satılıp satılmadığını ve dampingli satışın yerel sektöre zarar verip vermediğini belirleyecek.

Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) bahsi geçen dört ülkeden yapılan sıcak rulo sac ithalatının mutlak olarak ve pazar payı bakımından arttığı gerekçesiyle 24 Haziran tarihinde yaptığı başvuru üzerine söz konusu soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Bununla birlikte EUROFER’in, Mısır, Hindistan, Japonya ve Vietnam’dan ithal sıcak rulo sacın AB’de satış tonajlarını, fiyatları ve pazar payını, dolayısıyla da yerel sektörün genel performansını, mali durumunu ve istihdamını olumsuz etkilediğine dair kanıt gösterdiği aktarıldı.

Ayrıca soruşturmanın 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacağı, bir yıl veya en geç 14 aya içerisinde tamamlanacağı ve yedi ila sekiz ay içerisinde geçici vergi getirilme olasılığı olduğu da bildirildi.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.