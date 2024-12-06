AB çelik ithalat kısıtlamalarını uzatabilir

Reuters tarafından yayımlanan habere göre Avrupa Komisyonu Refah ve Endüstriyel Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB çelik sektörünü karbondan arındırma yolculuğunda korumak için komisyonun çelik ithalatını sınırlandıracak önlemleri genişletmeyi planladığını belirtti.

Sejourne, Donald Trump’ın AB’ye karşı ticari önlemler getireceğini ifade etti. AB'nin koruma önlemleri 30 Haziran 2026 tarihinde sona ereceğinden komisyon, Çin’den kaynaklanan kapasite fazlasının bölgeye yönlendirilmesini önlemeyi amaçlıyor. Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) göre koruma önlemleri en fazla sekiz yıl süreyle yürürlükte kalabileceğinden komisyon, DTÖ kurallarına uyan ve mevcut önlemlerle aynı etkiye sahip olacak benzer önlem arayışına girdi.