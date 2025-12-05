AB, Türkiye dahil beş ülkeden soğuk haddelenmiş yassı mamul ithalatını kayıt altına alıyor

Avrupa Komisyonu, Hindistan, Japonya, Tayvan, Türkiye ve Vietnam’dan bazı soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlerinin ithalatı için zorunlu kayıt uygulaması başlattığını açıkladı. Bu adım, devam eden soruşturmada söz konusu ithalatın dampingli fiyatlardan yapıldığı doğrulanırsa geriye dönük antidamping vergisi uygulanmasına imkân tanıyacak.

Geriye dönük vergilere yönelik önleyici adım

Komisyon, beş ülkeden yapılan ithalatın önemli ölçüde arttığına ve AB pazarına dampingli fiyatlarla girmiş olabileceğine dair yeterli kanıt bulunduğunu belirtiyor. İthalatın kaydedilmesiyle AB, ileride getirilebilecek herhangi bir antidamping vergisinin, geçici önlemlerin yürürlüğe girmesinden önceki 90 güne kadar geriye dönük olarak uygulanabilmesini güvence altına alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere söz konusu ülkelerden ithal edilen soğuk haddelenmiş yassı mamulün dampingli fiyatlarla satıldığı iddiasıyla EUROFER’in talebi üzerine 18 Eylül tarihinde başlatılan soruşturma, 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Başvuruda belirtilen damping marjları %3,2 ile %31,3 arasında tahmin ediliyor.

Bundan sonraki süreç

Kayıt uygulamasının ardından:

Antidamping soruşturması devam ederek zararın varlığı, damping marjları ve piyasa etkisi incelenecek.

Komisyon, yeterli kanıt oluşması halinde önümüzdeki aylarda geçici antidamping vergileri uygulayabilir.

Nihai önlemler getirilirse vergiler kayıt tarihine kadar geriye dönük olarak uygulanabilecek.

Soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 ve 7226 92 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.