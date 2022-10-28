AB’nin Rusya ve Ukrayna’dan nihai mamul ithalatı yaptırımlar ve savaş nedeniyle Ocak-Ağustos döneminde azaldı

Cuma, 28 Ekim 2022 10:17:23 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 dördüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin bu yılın ilk sekiz ayındaki çelik ithalatı (yarı mamul dahil) yıllık %8 artış gösterdi. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %6 ve uzun mamul ithalatı yıllık %16 arttı.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Çin ve Tayvan AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %51’ini oluşturdu. Sırasıyla yaptırımlar ve savaş kaynaklı aksaklıkların sonucunda Rusya ve Ukrayna artık AB’ye en çok ihracat yapan ilk beş ülke arasında yer almıyor. Türkiye ve Hindistan sırasıyla %15,4 ve %10,6’lık paylarıyla AB’nin en büyük nihai mamul kaynakları olmaya devam ederken, Güney Kore, Çin ve Tayvan’ın payları sırasıyla %9,5, %8,5 ve %6,9 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Çin, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye’den yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %109, %42, %41 ve %7 artış gösterirken, Hindistan’dan yapılan ithalat yıllık %6 düştü. Söz konusu dönemde Rusya ve Ukrayna’dan yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %59 ve %79 düşüş gösterdi.

EUROFER’e göre bu yılın ilk seki ayında yassı mamul ithalatı nihai mamul ithalatının %77’sini oluştururken, uzun mamul ithalatı ise %23’ünü oluşturdu.