AB’nin 20. yaptırım paketi Rusya’nın çelik ile bağlantılı kısıtlamaları daha da sıkılaştırdı

Avrupa Birliği, Rusya’nın savaş ekonomisini zayıflatmayı amaçlayan yeni ticaret, enerji, finans ve yaptırımların atlatılmasını önlemeye yönelik tedbirler içeren 20. yaptırım paketini kabul etti. Çelik sektörü açısından en ilgili tedbirler arasında bazı metaller, mineraller ve hurda ithalatına yönelik yeni kısıtlamaların yanı sıra çelik türevleri ve çelik üretiminde kullanılan araçları kapsayan genişletilmiş ihracat yasakları yer alıyor.

AB Konseyine göre paket, bazı hammaddeler, bazı metaller ve mineraller, çelik ve diğer metal hurdaları dahil olmak üzere Rusya’ya önemli gelir sağlayan ürünlerin ithalatını kısıtlıyor. Yeni ithalat kısıtlamalarının toplam değeri 570 milyon €'yu aşıyor.

Yeni tedbirler üçüncü ülkelerde Rusya çıkışlı demir veya çelik girdileri kullanılarak işlenen ürünler de dahil olmak üzere Rusya çıkışlı demir ve çelik ürünlerini hedefleyen halihazırdaki yaptırımlara ek olarak devreye alındı. Paket ayrıca yaptırımların atlatılmasını önlemeye yönelik kontrolleri güçlendiriyor. AB, Rusya’ya yeniden ihracat riski nedeniyle ilk kez yaptırımların delinmesini önleme aracını devreye alarak belirli yüksek riskli ürünlerin Kırgızistan’a ihracatını kısıtladı. Bu tedbir esas olarak CNC makinelerini ve radyo ekipmanlarını kapsasa da CNC makineleri metal işleme ve sanayi üretiminde yaygın şekilde kullanıldığı için çelik ve makine piyasaları açısından önem taşıyor.

Çelik piyasası katılımcıları için yeni paketin özellikle hurda, yarı mamul ve işlenmiş metal ürünler, metal işleme araçları ve üçüncü ülkeleri içeren ticarette gerekli yükümlülükleri artırması bekleniyor. İthalatçı ve ihracatçıların çıkış, güzergah ve nihai kullanım konusunda daha sıkı kontrollerle karşılaşması muhtemel.

Söz konusu paket, birçok kısıtlama halihazırda yürürlükte olduğu için tüm Rus çelik ürünlerine yönelik tam kapsamlı yeni bir yasak getirmiyor. Ancak hurdayı, çelik ürünlerini, metal üretim araçlarını ve olası yaptırım atlatma güzergahlarını hedef alarak Rusya’nın metal ticareti etrafındaki yaptırım çerçevesini genişletiyor.

Çelik sektörü açısından pakette öne çıkan CN kodları arasında demir ve çelik hurdasını kapsayan 7204, demir/çelikten bağlantı elemanlarını kapsayan 7318, demir/çelikten diğer döküm ürünleri kapsayan 7325 ile metal üretiminde kullanılan bazı araç ve malzemeleri kapsayan 8209 ve 8311 yer alıyor. Ayrıca AB’nin yaptırımların delinmesini önleme amacıyla kısıtlama kapsamına aldığı metal işlemeye yönelik CNC makineleri 8457 10 kodu altında yer alıyor.