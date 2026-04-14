AB çelik sektörünü korumaya yönelik yeni önlemler üzerinde geçici anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, AB çelik sektörünü küresel arz fazlası ve artan ithalat baskısına karşı korumayı amaçlayan yeni önlemler üzerinde geçici anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Söz konusu anlaşmanın, 2027 yılına kadar 721 milyon mt’aulaşması beklenen küresel çelik arzı fazlasının AB pazarına yönelik satışları artırarak AB’li üreticiler üzerindeki rekabet baskısını yükseltmesine karşı çözüm sunmayı hedeflediği belirtildi. Önlemlerle ticaret sapmalarının azaltılması ve AB’li çelik üreticileri için daha dengeli rekabet koşullarının sağlanması amaçlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yeni düzenleme kapsamında AB’de ithal edilen 30 çelik ürün kategorisi için yıllık 18,3 milyon mt vergisiz ithalat kotası belirlenirken, kota aşımı durumunda uygulanacak vergi oranı %50 olarak belirlendi. Ayrıca çelik tedarik zincirinde izlenebilirliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla ürünün eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesi şartı getirildi.

Yeni sistem, 2018 yılından bu yana yürürlükte olan ve 28 ürün kategorisi için belirlenen vergiye tabi kota mekanizmasının yerini alacak. Mevcut sistemde belirlenen kota seviyesine kadar ithalat vergisiz yapılabilirken, kota aşıldığında %50 vergi uygulanıyor.

Anlaşmada ayrıca kota yönetimi ve ülkeler arasında dağılımına ilişkin bazı hususlara da açıklık getirildi. Buna göre uygulamanın ilk yılında, ekonomik aktörlere esneklik sağlamak ve tedarik zincirlerini desteklemek amacıyla kullanılmayan kotaların çeyrek dönemler arasında devredilmesine izin verilecek.

Yasal süreçte sonraki adımlar

Geçici anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için önümüzdeki haftalarda hem Avrupa Birliği Konseyi hem de Avrupa Parlamentosu tarafından resmi olarak onaylanması gerekiyor. Mevcut çelik koruma önlemlerinin süresinin dolacağı 1 Temmuz 2026 tarihine kadar yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yeni önlemlerin yürürlüğe girmesiyle küresel zorluklar karşısında AB çelik piyasasında istikrar sağlanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

Yeni çelik ticaret önlemine ilişkin müzakerelerin sonucunu memnuniyetle karşıladığını belirten Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), söz konusu düzenlemenin Avrupa’daki çelik üretim kapasitesini koruyacağını, 230.000’den fazla istihdamı güvence altına alacağını ve rekor seviyedeki ithalat ile küresel arz fazlası baskısı altındaki sektörü destekleyeceğini ifade etti.

EUROFER, sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliği için enerji maliyetlerinin düşürülmesi, karbon düzenleme mekanizmalarının etkinliğinin artırılması ve küresel arz fazlasına yönelik ilave adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca talep tarafını desteklemek amacıyla benzer koruma önlemlerinin son kullanıcı sektörleri de kapsaması gerektiğini belirtti.