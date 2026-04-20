AB üç ülkeden ithal kaynaklı boruya uygulanan vergi için dönem sonu incelemesi başlattı

Avrupa Komisyonu, Belarus, Çin ve Rusya’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız çelikten kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu incelemenin, Avrupa Çelik Boru Birliğinin verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 16 Ocak tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı öğrenildi. İnceleme, 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve 12 ay içerisinde tamamlanacak.

Mevcut antidamping vergileri Belarus için %38,1, Çin için %90,6, Rusya için %10,1, %16,8 ve %20,5 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 ve 7306 30 77 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.