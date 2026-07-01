AB’li çelik üreticileri yeni kotalardan memnun, İngiltere pazara erişim zorlukları konusunda uyardı

AB'nin yeni çelik ticaret rejimi küresel kapasite fazlası ve ithalat baskısına karşı gerekli bir adım olarak gören Avrupalı çelik üreticilerinden genel olarak olumlu tepki alırken, İngiltere merkezli sektör temsilcileri kısmi gümrüksüz erişimin korunmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte azaltılan kotaların ve zorlaşan ticaret koşullarının ihracatçılar ve çelik kullanan alt sektörler üzerinde baskı yaratabileceği konusunda uyardı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu yeni rejim kapsamında ülkeye özel kota tahsislerini detaylandırarak 26 çelik ürün kategorisinde yıllık gümrüksüz kota hacmini 18,35 milyon mt olarak belirledi. Kotalar üçer aylık dönemlere ayrılırken, tonajlar STA ortakları ile diğer ihracatçı ülkeler arasında paylaştırıldı.

Avrupa çelik sektörü önlemi memnuniyetle karşıladı

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), AB’nin yeni çelik ticaret önlemini memnuniyetle karşılayarak bunun sanayi ve ticaret politikasında önemli bir dönüm noktası olduğunu ve Avrupa’da yaklaşık 15 milyon mt’luk çelik üretiminin geri kazanılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, önlemin Avrupa çelik sektörü için bir dönüm noktası olduğunu, üreticilere toparlanmaları için nefes alma alanı sağlarken, rekabet gücünü, karbonsuzlaşmayı ve sanayi dayanıklılığını desteklediğini ifade etti. Birlik ayrıca yeni çerçevenin, imalat değer zincirini ithalat baskısından korumak için ilerleyen dönemde çelik içeren türev ürünlere de genişletilmesi gerektiğini belirtti.

EUROFER yeni rejime rağmen AB’ye her yıl 18,3 milyon mt çeliğin gümrüksüz olarak girmeye devam edeceğini kaydederek kota tahsislerinin adil olması ve yerleşik ticaret akışları ile entegre tedarik zincirlerini yansıtması gerektiğini vurguladı.

Almanya açıkların kapatılması çağrısında bulundu

Alman Çelik Federasyonu (WV Stahl) da küresel kapasite fazlası ve artan ithalat baskısına karşı etkili bir yanıt olarak nitelendirdiği yeni değişiklikleri memnuniyetle karşıladı. Birlik daha esnek bir kota mekanizmasının ve kotalar tükendiğinde uygulanacak %50 oranındaki vergilerin devreye alınmasını olumlu bulurken, Avrupa Komisyonu’na korumanın tüm çelik ürünlerine ve çelik yoğun türev ürünlere genişletilmesi ve çelik ürünlerinin üretildiği ve döküldüğü yerin tespit edilmesini gerektiren kuralların uygulanması yoluyla ticaret akışındaki mevcut açıkları kapatma çağrısında bulundu.

İngiltere sektörü ticaret koşulları zorlaşabileceği konusunda uyardı

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, İngiltere’ye özel ülke kotalarının getirilmesini memnuniyetle karşılayarak İngiltere çelik ihracatının %70’ten fazlasının AB’ye yapılması nedeniyle söz konusu kotaların ihracatçılara daha fazla öngörülebilirlik sağladığını belirtti. Ancak birlik, İngiltere-AB ticaret müzakereleri devam ederken yüksek katma değerli önemli çelik ürünleri için erişimin iyileştirilmesi amacıyla ek görüşmelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Öte yandan İngiltere'deki çelik üreticileri AB pazarına erişimin azalmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Tata Steel UK CEO’su Rajesh Nair, AB’nin revize edilen kota tahsisleri ile İngiltere’nin kendi çelik ithalat önlemlerinin birleşik etkisinin şirket üzerinde önemli bir etki yaratmasının muhtemel olduğunu belirterek AB’ye adil ve uygulanabilir pazar erişiminin İngiltere çelik sektörünün uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Britanya Ticaret Odaları (BCC) ise yeni sistemin açıklanmasını İngiltere çelik sektörü için “yapbozun son parçası” olarak nitelendirerek ülkenin çelik ihracatının yaklaşık üçte ikisinin önümüzdeki beş yıl boyunca vergisiz kalacağını belirtti. Bununla birlikte kuruluş, İngiltere’deki üreticilerin ve alt sektörlerin daha zorlu bir ticaret ortamıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceği uyarısında bulunarak yeni düzenlemelerin şirketler açısından olumsuz sonuçlar doğurması halinde hükümetin ilave düzenlemelere açık olması gerektiğini ifade etti.