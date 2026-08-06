AB, Türkiye dahil beş ülkeden ithal soğuk haddelenmiş yassı çeliğe yönelik nihai antidamping vergisi oranlarını açıkladı

Avrupa Komisyonu, Hindistan, Japonya, Tayvan, Türkiye ve Vietnam çıkışlı soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik antidamping soruşturmasındaki nihai bulgularını açıklayarak %5,6 ile %28 arasında değişen nihai vergiler uygulanmasını teklif etti ve vergilerin geriye dönük uygulanması için yeterli koşulların oluşmadığına karar verdi.

1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 arasındaki dönemi kapsayan soruşturma, Avrupa Çelik Birliği EUROFER'in AB'deki soğuk haddelenmiş yassı çelik üreticileri adına yaptığı şikâyetin ardından 18 Eylül 2025 tarihinde başlatılmıştı. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Komisyon, herhangi bir nihai önlemin geriye dönük olarak tahsil edilip edilmemesi gerektiğini değerlendirebilmek amacıyla 2025'in Aralık ayında söz konusu ithalata zorunlu kayıt uygulaması getirmişti.

Türk ihracatçılar %5,6-9,7 oranlarında vergilerle karşı karşıya

Komisyon, Türkiye için Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.'ye %9,7 ve Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye %5,6 oranında şirkete özel vergiler teklif etti. İş birliği yapan diğer Türk üreticiler %7,3 oranında vergiyle karşı karşıya kalırken, diğer tüm Türk ihracatçılar için geçerli oran %9,7 olacak. Komisyon tarafından listelenen iş birliği yapan diğer Türk şirketler arasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den oluşan Erdemir Grubu'nun yanı sıra Atakaş Çelik, Yıldız Demir Çelik ve Gazi Metal bulunuyor.

Komisyona göre Hindistan çıkışlı soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı için teklif edilen nihai antidamping vergisi %9,5 seviyesinde yer alırken, Japonya çıkışlı ithalata %28 ile çok daha yüksek bir vergi uygulanması planlanıyor. Tayvan için teklif edilen vergiler China Steel Corporation, Chung Hung Steel Corporation ve iş birliği yapan diğer ihracatçılar için %20,7, Tayvan'daki diğer tüm şirketler içinse %27 seviyesinde bulunuyor.

Vietnamlı üretici POSCO Vietnam'ın yanı sıra iş birliği yapan veya yapmayan diğer Vietnamlı ihracatçılar %16 oranında nihai antidamping vergisine tabi olacak.

Soruşturmaya konu ithalat AB'de önemli ölçüde pazar payı kazandı

Komisyon soruşturmaya konu beş menşeden yapılan toplam ithalatın 2022 yılına kıyasla %28 artarak soruşturma döneminde yaklaşık 1,69 milyon mt seviyesine ulaştığını tespit etti. Söz konusu ithalatın AB serbest piyasasındaki toplam payı %16'dan %23'e yükseldi.

Aynı dönemde soruşturmaya konu ithalatın ortalama fiyatı %34 düşüşle 695€/mt seviyesine gerilerken, ülke bazındaki fiyat düşüşleri %30 ile %43 arasında değişti. Komisyon damping marjlarını Hindistan için %11, Japonya için %12,6, Tayvan için %9,2, Türkiye için %5,1-13,4 ve Vietnam için %10,7 olarak hesapladı.

Avrupa Komisyonuna göre düşük fiyatlı ithalattaki bu artış AB piyasası üzerinde önemli ölçüde aşağı yönlü baskı oluşturdu ve Avrupalı üreticilerin satış fiyatlarını korumasını engelledi. AB serbest piyasa tüketimi %10 azalırken, AB sektörünün satışları %15 düştü ve pazar payı 2022 yılındaki %70 seviyesinden soruşturma döneminde %66'ya geriledi. Komisyon ayrıca kârlılık, nakit akışı ve yatırım getirisinde önemli ölçüde kötüleşme tespit ederek AB soğuk haddelenmiş yassı çelik sektörünün dampingli ithalatla doğrudan bağlantılı maddi zarara uğradığı sonucuna vardı.

Komisyon maddi zarar tespit ederken, geriye dönük vergileri reddetti

Bununla birlikte Komisyon, EUROFER'in 2025'in Aralık ayı itibarıyla kayıt altına alınan ithalata yönelik nihai vergilerin geriye dönük olarak tahsil edilmesi talebini reddetti. Komisyon, ilgili AB mevzuatı kapsamında geriye dönük tahsilatın daha önce geçici önlemler uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Mevcut soruşturmada herhangi bir geçici vergi uygulanmadığından Komisyon, geriye dönük uygulama için gerekli yasal koşulların karşılanmadığı sonucuna vardı.

Antidamping soruşturmasına konu ürünler ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 ve 7226 92 00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numaraları altında yer alıyor.