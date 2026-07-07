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AB Türkiye’den ithal sıcak haddelenmiş yassı mamule uygulanan vergi için dönem sonu incelemesi başlattı

Salı, 07 Temmuz 2026 14:57:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal demirli, alaşımsız ve diğer alaşımlı çelikten sıcak haddelenmiş yassı mamule uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu incelemenin, EUROFER’in verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 1 Nisan tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı öğrenildi. İnceleme, 1 Nisan 2025 ve 31 Mart 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve 12 ay içerisinde tamamlanacak.

Mevcut damping marjları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Şirket

Nihai damping marjı (%)

Çolakoğlu Metalurji 

7,3

Erdemir Group

5

Habaş Sinai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi

4,7

Ağır Haddecilik

5,7

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret

5,7

Diğer tüm şirketler

7,3

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00, ex 7211 14 00, ex 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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