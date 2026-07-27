Acerinox'un net kârı ABD operasyonlarının güçlü performansı ve AB'nin ticaret önlemlerinin desteğiyle ikinci çeyrekte arttı

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 5 milyon €'ya kıyasla 71 milyon € seviyesine yükselirken, net satış geliri yıllık %14,3 artışla 1,58 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Acerinox'un AVFÖK'ü yıllık %85,33 yükselişle 176 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %9,4 artışla 540.000 mt seviyesine çıktı. Ayrıca sıcak haddelenmiş mamul üretimi yılık %9 artarak 42.000 mt ve soğuk haddelenmiş mamul üretimi yıllık bazda değişmeyerek 318.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Acerinox, ikinci çeyrek sonuçlarının şirket açısından belirgin bir dönüm noktasına işaret ettiğini ve faaliyetlerinin dayanıklılığı sayesinde ilk çeyreğe kıyasla önemli bir iyileşme kaydedildiğini bildirdi. Sonuçları değerlendiren Acerinox CEO'su Bernardo Velázquez, şirketin Kuzey Amerika'daki faaliyetlerinin kârlılığın temel itici gücü olmayı sürdürdüğünü, Avrupa pazarının ise yeni ticaret önlemlerinin yürürlüğe girmesinin ardından toparlanma sinyalleri vermeye başladığını söyledi.

Bununla birlikte şirket, Avrupa Birliği'nin yeni ticareti koruma önlemlerinin etkilerine dikkat çekti. Nihai talebin zayıf seyrini sürdürmesine rağmen yılın ilk yarısında Avrupa'da çelik ithalatının %31 azaldığını belirtti. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) nihai aşamasının 1 Ocak 2026 tarihinde başladığını dile getiren şirket, bunun yanı sıra Avrupa Komisyonunun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni ticareti koruma önlemleriyle yıllık ithalat kotalarının %55 oranında azaldığını ve kotaları aşan ithalata %50 oranında gümrük vergisi uygulanmaya başladığını hatırlattı. Velázquez, söz konusu önlemlerin, kapasite fazlası olan ülkelerden yapılan çelik ithalatının etkisini azaltmak ve Avrupa çelik sektörünün rekabet gücünü yeniden tesis etmek açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca küresel tedarik zincirlerindeki istikrarsızlık ortamında stratejik özerklik ve yerel tedarikin giderek daha önemli hale geldiğini, bunun da çelik sektörünü sanayi politikası ve istihdamın merkezine yerleştirdiğini vurguladı.

Acerinox, ABD'deki faaliyetlerinin güçlü performansı ve Avrupa pazarındaki kademeli toparlanmanın desteğiyle mevsimsel faktörlere ve planlı bakım duruşlarına rağmen 2026 yılının üçüncü çeyreğinde AVFÖK'ünün ikinci çeyreğe kıyasla biraz daha yüksek gerçekleşmesini beklediğini ekledi.