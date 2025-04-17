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ABD’nin slab ithalatı Şubat’ta aylık %17,8 düşüş kaydetti

Perşembe, 17 Nisan 2025 11:16:08 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %17,8 ve yıllık %7 düşüşle 494.973 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 270,8 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 380,8 milyon $’a kıyasla 290,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ocak ayında kaydedilen 420.761 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 395.635 mt’a kıyasla 374.000 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 96.007 mt ile Meksika ve 24.920 ile Kanada takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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