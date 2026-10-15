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ABD'nin slab ithalatı 2026'nın Ağustos ayında aylık %8,9 arttı

Perşembe, 15 Ekim 2026 10:17:05 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ağustos ayında ABD'nin slab ithalatı aylık %8,9 ve yıllık %88,6 artışla 633.119 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 345,3 milyon $ ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 186,5 milyon $'a kıyasla 379 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını, Temmuz ayında kaydedilen 223.892 mt ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 189.893 mt'a kıyasla 259.895 mt ile Brezilya'dan yaptı. Brezilya'yı 144.266 mt ile Meksika, 75.227 mt ile Kanada ve 68.240 mt ile Endonezya takip etti.

Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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