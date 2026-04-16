ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Şubat ayında %35 artış kaydetti

Perşembe, 16 Nisan 2026 12:07:25 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin slab ithalatı aylık %35 artış ve yıllık %26 düşüşle 366.260 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 146,16 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 290,71 milyon $’a kıyasla 199,88 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ocak ayında kaydedilen 113.703 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 374.000 mt’a kıyasla 206.358 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 96.078 mt ile Meksika, 49.081 mt ile Japonya ve 14.560 ile Kanada takip etti.


