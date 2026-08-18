ABD'nin slab ithalatı 2026'nın Haziran ayında %0,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Haziran ayında ABD'nin slab ithalatı aylık %0,2 düşüş ve yıllık %10,4 artışla 508.304 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 296,5 milyon $ ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 266,2 milyon $'a kıyasla 307,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını, Mayıs ayında kaydedilen 237.589 mt ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 353.730 mt'a kıyasla 200.364 mt ile Brezilya'dan yaptı. Brezilya'yı 97.404 mt ile Meksika, 52.580 mt ile Endonezya ve 48.028 mt ile Kanada takip etti.