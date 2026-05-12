 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Mart ayında %7,1 yükseldi

Salı, 12 Mayıs 2026 14:17:41 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin slab ithalatı aylık %7,1 artış ve yıllık %29,1 düşüşle 392.230 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 199,88 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 326,54 milyon $’a kıyasla 222,64 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Şubat ayında kaydedilen 206.358 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 338.834 mt’a kıyasla 222.955 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 91.713 mt ile Vietnam, 48.712 mt ile Meksika ve 28.674 ile Kanada takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Şubat ayında %35 artış kaydetti

16 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak ayında %20,1 geriledi

18 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,6 düşüş kaydetti

26 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı 2025’in Kasım ayında %21,5 yükseldi

04 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı 2025’in Eylül ayında %30,7 düştü

29 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı 2025’in Ağustos ayında %20,8 geriledi

09 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı 2025’in Temmuz ayında %7,9 azaldı

19 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı 2025’in Haziran ayında %17,6 düşüş kaydetti

19 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı Nisan’da aylık %40,7 düşüş kaydetti

20 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı Şubat’ta aylık %17,8 düşüş kaydetti

17 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis