ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Mart ayında %7,1 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin slab ithalatı aylık %7,1 artış ve yıllık %29,1 düşüşle 392.230 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 199,88 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 326,54 milyon $’a kıyasla 222,64 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Şubat ayında kaydedilen 206.358 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 338.834 mt’a kıyasla 222.955 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 91.713 mt ile Vietnam, 48.712 mt ile Meksika ve 28.674 ile Kanada takip etti.