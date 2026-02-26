ABD’nin slab ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,6 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %14,6 düşüş ve yıllık %107,6 artışla 339.355 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 206,7 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 97,3 milyon $’a kıyasla 181,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Kasım ayında kaydedilen 211.414 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 45.566 mt’a kıyasla 222.456 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 49.064 mt ile Meksika, 48.325 mt ile Japonya ve 14.662 ile Endonezya takip etti.