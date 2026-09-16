ABD'nin slab ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %14,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Temmuz ayında ABD'nin slab ithalatı aylık %14,4 ve yıllık %37,1 artışla 581.336 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 307,5 milyon $ ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 224,8 milyon $'a kıyasla 345,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını, Haziran ayında kaydedilen 200.364 mt ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 247.713 mt'a kıyasla 223.892 mt ile Brezilya'dan yaptı. Brezilya'yı 96.228 mt ile Meksika, 72.814 mt ile Endonezya ve 62.229 mt ile Kanada takip etti.