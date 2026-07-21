ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Mayıs ayında %39,7 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere bu yılın Mayıs ayında ABD’nin slab ithalatı aylık %39,7 artış ve yıllık %9 düşüşle 509.126 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 217,1 milyon $ ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 315,2 milyon $’a kıyasla 296,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını, Nisan ayında kaydedilen 172.642 mt ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 325.999 mt’a kıyasla 237.589 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı 96.670 mt ile Meksika, 52.273 mt ile Endonezya ve 47.339 mt ile Vietnam takip etti.